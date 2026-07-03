Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Muharrem ayı dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edilirken, Muharrem ayının paylaşma ve kardeşlik ruhu meydanda hissedildi. Yoğun ilgi gören programda vatandaşlar aynı sofranın bereketini paylaşarak birlik ve dayanışma örneği sergiledi.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Çiçek, Muharrem ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren özel zamanlardan biri olduğunu belirtti.

Çiçek, paylaşma ve dayanışma kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu tür organizasyonların toplumun farklı kesimlerini aynı sofrada buluşturduğunu ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan duaların ardından aşure ikramıyla devam etti. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekilirken, Muharrem ayının manevi atmosferi Demokrasi Meydanı'nda anlamlı bir buluşmaya dönüştü.