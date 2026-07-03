123 Kişinin Hayatını Kaybettiği Davada Karar Çıktı

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ebrar Sitesi G Blok davasında, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşanan yıkımla ilgili yargılama tamamlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan A.Ö. SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Müteahhide 17 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Kararın ardından Tepebaşı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İki Belediye Görevlisine Hapis

Mahkeme, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan F.Y. ile H.M.G. hakkında da karar verdi.

İki sanık, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

11 Sanık Hakkında Beraat Kararı

Mahkeme heyeti, yargılanan diğer sanıklar T.K., M.K., E.I., Ç.K., A.Ö., A.T.B., A.P., F.D., H.Ç., O.Y.D. ve Z.A.Ş. hakkında ise beraat kararı verdi.

Firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın dosyaları ise daha önce yakalanamadıkları gerekçesiyle ana dosyadan ayrılmıştı.

Savunmalarını Kabul Etmediler

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Tevfik Tepebaşı, binanın yapımında sorumluluğunun bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek haklarındaki iddiaların reddini istedi.

Faciada 123 Kişi Yaşamını Yitirmişti

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Deprem faciasına ilişkin açılan davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 16 sanık hakkında yargılama yürütülüyordu.