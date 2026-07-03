Kahramanmaraş'ta son dönemde gerçekleştirilen sahte altın operasyonlarının ardından hem vatandaşlar hem de kuyumcu esnafı tedirginlik yaşamaya başladı. Artan dolandırıcılık girişimleri nedeniyle güvenli alışverişin önemi bir kez daha gündeme gelirken, şehrin köklü kuyumcu esnaflarından Alaaddin Kütükçü Kuyumculuk, teknolojik yatırımıyla dikkat çekiyor.

Kuyumculuk sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Alaaddin Kütükçü Kuyumculuk, bünyesinde bulunan gelişmiş altın analiz cihazıyla vatandaşlara güvenli alışveriş imkânı sunuyor. Cihaz sayesinde altının ayarı, saflık oranı ve orijinalliği kısa sürede analiz edilerek sahte ya da ayarı düşük ürünler kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Modern teknolojiyle çalışan altın analiz cihazı, yapılan incelemenin ardından müşterilere detaylı bir analiz raporu da veriyor. Böylece vatandaşlar satın alacakları ya da bozduracakları altının özelliklerini resmi analiz sonuçlarıyla öğrenme fırsatı buluyor.

Özellikle son günlerde sahte altın vakalarının artmasıyla birlikte analiz hizmetine olan ilginin de yükseldiği belirtilirken, cihaz hem vatandaşların hem de kuyumcu esnafının güven içinde ticaret yapmasına katkı sağlıyor.