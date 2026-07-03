Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava tahmin raporunda Trakya, İstanbul'un batısı ve Kars çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Kars ve çevresinde bugün öğle saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sel, Dolu ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek;

Sel ve su baskını,

Yıldırım,

Ulaşımda aksamalar,

Yerel dolu yağışı,

Yağış anında kuvvetli rüzgar

gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.