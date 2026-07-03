Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan düzenleme, araç içi teknolojik donanımların kullanım esaslarını yeniden belirledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlemenin trafik güvenliğini esas aldığını ve uygulamadaki belirsizlikleri ortadan kaldıracağını söyledi.

Telefon Tutucu ve Araç Kameralarına İzin

Yeni yönetmeliğe göre, sürücünün görüş alanını kapatmaması şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuları, araç kameraları ve belirlenen ölçülerdeki aparatlar kullanılabilecek.

Bu düzenlemeyle özellikle navigasyon cihazları ve araç kameralarının kullanımı konusunda yaşanan tereddütler sona ermiş oldu.

Dikiz Aynasındaki Koku Aksesuarları Yasaklanmadı

Yönetmelikte dikiz aynasına asılan aksesuarlarla ilgili de açıklık getirildi. Koku kartları ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüşünü engellemediği ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği sürece yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

Fabrika Çıkışlı Multimedya Ekranlarına Ceza Yok

Araçlarda fabrika çıkışlı olarak bulunan multimedya ekranları ile;

Navigasyon sistemleri,

Park destek ekranları,

Araç içi ve dışı kamera sistemleri,

Kayıt cihazları,

Araç ayarlarının yapıldığı ekranlar

nedeniyle sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak.

Ses Sistemlerine Yeni Düzenleme

Yönetmelik kapsamında araçlarda bulunan ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımı da belirli kurallara bağlandı. Buna göre teknik standartlara uygun ses sistemleri serbest olacak. Ancak sesin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız etmesi halinde işlem uygulanabilecek.

Yetkililer, cezai işlem yapılabilmesi için çevreyi rahatsız eden sesin somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Otobüs ve Minibüslerde Mevcut Sistemler Devam Edecek

Şehirler arası otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan koltuk arkası bireysel sesli ve görüntülü eğlence sistemleri de kullanılmaya devam edecek.

Bakan Çiftçi: "Amaç Trafik Güvenliği"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni yönetmeliğin hem sürücülerin haklarını koruyacağını hem de uygulamadaki bilgi kirliliğini sona erdireceğini belirterek, trafik güvenliğinden taviz vermeden çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.