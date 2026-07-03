6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıyacak
Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 arttı. Ocak-Haziran dönemindeki kümülatif enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına aynı oranda zam yapılacak.
En düşük emekli maaşı için yasal düzenleme gerekiyor
Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 23 bin 540 TL'ye yükseltilmesi için yasal düzenleme yapılacak. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan emeklilere ise devlet tarafından fark ödemesi yapılacak.
Zamlı maaş örnekleri
Yüzde 17,76'lık artış sonrası bazı kök maaşlara göre oluşacak yeni tutarlar şöyle:
|Kök Maaş
|Zamlı Maaş
|20.000 TL
|23.552 TL
|20.500 TL
|24.140,80 TL
|25.000 TL
|29.440 TL
|30.000 TL
|35.328 TL
|35.000 TL
|41.216 TL
|40.000 TL
|47.104 TL
|45.000 TL
|52.992 TL
|50.000 TL
|58.880 TL
Not: Kök maaşı 20 bin TL'nin altında olan emeklilerin maaşı, yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından belirlenen 23 bin 540 TL en düşük emekli aylığına tamamlanacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor
Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak zamla birlikte milyonlarca emeklinin maaşı artarken, en düşük emekli aylığının da 23 bin 540 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Zamlı maaşlar, gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacak.