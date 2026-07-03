6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıyacak

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 arttı. Ocak-Haziran dönemindeki kümülatif enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına aynı oranda zam yapılacak.

En düşük emekli maaşı için yasal düzenleme gerekiyor

Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 23 bin 540 TL'ye yükseltilmesi için yasal düzenleme yapılacak. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan emeklilere ise devlet tarafından fark ödemesi yapılacak.

Zamlı maaş örnekleri

Yüzde 17,76'lık artış sonrası bazı kök maaşlara göre oluşacak yeni tutarlar şöyle:

Kök Maaş Zamlı Maaş 20.000 TL 23.552 TL 20.500 TL 24.140,80 TL 25.000 TL 29.440 TL 30.000 TL 35.328 TL 35.000 TL 41.216 TL 40.000 TL 47.104 TL 45.000 TL 52.992 TL 50.000 TL 58.880 TL

Not: Kök maaşı 20 bin TL'nin altında olan emeklilerin maaşı, yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından belirlenen 23 bin 540 TL en düşük emekli aylığına tamamlanacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak zamla birlikte milyonlarca emeklinin maaşı artarken, en düşük emekli aylığının da 23 bin 540 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Zamlı maaşlar, gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacak.