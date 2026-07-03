Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akaryakıt ve tütün mamullerine yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında 2026 yılının temmuz-aralık dönemini kapsayan otomatik vergi artışı uygulanmayacak.

Kararla birlikte yılın ikinci yarısında beklenen ÖTV güncellemesi askıya alınmış oldu.

Otomatik ÖTV Artışı Bu Dönem Yapılmayacak

Mevcut düzenlemeye göre akaryakıt ürünleri ile sigara ve tütün mamullerinde uygulanan maktu ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında son altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik olarak artırılıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte, temmuz ayında yapılması öngörülen bu artış 2026 yılının ikinci yarısı için uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 11489 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmünün, tütün mamulleri açısından 2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde uygulanmamasına karar verildi.

Aynı kapsamda akaryakıt ürünlerinde de otomatik ÖTV güncellemesi yapılmayacak.