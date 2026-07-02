Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin kamuoyunda yer alan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Van Barosu'nun çekildiği soruşturma sürecinin Bakanlık tarafından ilk günden bu yana titizlikle takip edildiği belirtildi.

"Adli Süreci İlk Günden Beri Takip Ediyoruz"

Bakanlık açıklamasında, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen adli sürecin yakından izlendiği vurgulandı.

Dava Açılması Halinde Müdahil Olunacak

Açıklamada, soruşturma sonucunda dava açılması durumunda Bakanlığın avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacağı bildirildi.

Bakanlık, yargılama sürecinde de ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Aileye Hukuki Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava sürecinin başlaması halinde hem adli süreci takip etmeye devam edeceklerini hem de Rojin Kabaiş'in ailesine hukuki destek sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.