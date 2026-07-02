İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, zirveye 32 müttefik ve 9 davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılmasının beklendiğini belirterek, organizasyonun güvenliği için kapsamlı hazırlık yapıldığını ifade etti.

56 Bin 288 Personel Görev Başında

Bakan Çiftçi, zirve süresince toplam 56 bin 288 personelin görev yapacağını açıkladı.

Görevlendirilen personelin;

48 bin 841'i Emniyet Teşkilatı,

7 bin 447'si Jandarma Genel Komutanlığı personelinden oluşuyor.

Ayrıca güvenlik tedbirleri kapsamında 4 bin 405 ekip ve tim de sahada görev alacak.

Tedbirler Ankara ile Sınırlı Kalmayacak

Çiftçi, güvenlik planlamasının yalnızca Ankara'yı kapsamadığını belirterek, başkenti çevreleyen illerde ve üçüncü kuşak illerde de güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını söyledi.

Esenboğa Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergâhta 3 bin 926, Mürted Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında ise bin 742 personelin görev yapacağı bildirildi.

Siber Güvenlikte 639 Personel Görev Yapacak

Fiziki güvenliğin yanı sıra siber güvenlik önlemlerinin de artırıldığını belirten Çiftçi, suç ve suçlulara karşı 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda 639 personel siber güvenlik çalışmalarında görev alacak.

Bazı Yol ve Caddeler Trafiğe Kapatılacak

Zirve süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde birçok cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yetkililer, alınan tedbirlerin vatandaşların güvenliği ve zirvenin sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla uygulandığını belirterek, vatandaşlardan trafik düzenlemelerine uymalarını istedi.

"Zirveyi Kazasız Belasız Tamamlamayı Hedefliyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin daha önce birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu: