Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini ilgilendiren yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek.

Cumartesi ve pazar günü Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde sıcaklıklarda da belirgin düşüş yaşanacak.

Yağışlar Cumartesi Günü Başlıyor

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in değerlendirmelerine göre, cuma gününe kadar yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Cumartesi günü ise;

Marmara,

Kuzey Ege,

Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri,

Doğu Akdeniz,

Batı Karadeniz,

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,

Doğu Anadolu'nun doğusunda

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Pazar Günü Yağışlar Daha da Yayılacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre pazar günü yağışlı sistem etkisini artıracak. Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan bölgelerin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, ani sağanak, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Sıcaklıklar Düşecek

Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte birçok bölgede sıcaklıkların birkaç derece azalacağını bildirdi. Özellikle yağış alan bölgelerde bunaltıcı sıcakların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri ve ani sağanaklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.