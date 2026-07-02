ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

Amerikan Fox News'e konuşan Whitaker, Türkiye'nin üretim kapasitesinin NATO müttefikleri için örnek teşkil ettiğini söyledi.

"Müttefikler Türkiye'yi Örnek Almalı"

Whitaker, savunma sanayisinde güçlü üretim altyapısının önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi altyapısına sahip olmak büyük bir kapasite. Türkiye bunu tersanelerinde başarıyla gerçekleştiriyor."

Bu sözler, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin uluslararası alanda da dikkat çektiğini ortaya koydu.

Türkiye Ziyaretine Değindi

Matthew Whitaker, yaklaşık bir ay önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Ziyaretlerinde Türkiye'nin savunma altyapısını yakından görme fırsatı bulduğunu aktaran Whitaker, NATO içerisindeki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Türkiye Güçlü ve Güvenilir Bir Müttefik"

Türkiye'nin NATO içindeki konumunu değerlendiren Whitaker, ülkeyi "son derece yetenekli ve güvenilir bir müttefik" olarak nitelendirdi.

Whitaker, Türkiye'nin hem kendi güvenliği hem de NATO ittifakının ortak savunması için önemli katkılar sunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

NATO Zirvesi Öncesi Dikkat Çeken Mesaj

Whitaker'ın açıklamaları, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde Ankara-Washington hattındaki savunma iş birliği açısından dikkat çeken mesajlar arasında yer aldı. ABD'li yetkilinin Türk savunma sanayisini örnek göstermesi, Türkiye'nin savunma üretimindeki kapasitesinin uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ettiğini ortaya koydu.