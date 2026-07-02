İsrail'de tartışmalara neden olan ezan düzenlemesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Filistin topraklarında camilerden hoparlörle okunan ezanı kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısı, İsrail Meclisi'nde yapılan ön oylamada kabul edildi.

Tasarı, 36 "hayır" oyuna karşılık 50 "evet" oyuyla ilk aşamayı geçti.

Camilerde Hoparlör Kullanımı İzne Bağlanacak

Tasarıya göre camilerde hoparlör sistemi kullanılabilmesi için İsrail Çevre Bakanlığı'nın izni gerekecek. Düzenleme kapsamında İsrail polisi, kurallara uyulmadığı gerekçesiyle camilere denetim yapabilecek ve ihlal tespit edilmesi halinde para cezası uygulayabilecek.

Bakanlığın izin verirken gürültü seviyesi, hoparlör sistemleri, caminin bulunduğu konum ve yerleşim alanlarına yakınlığı gibi kriterleri değerlendireceği belirtilirken, bu kriterlerin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar tasarıda yer almadı.

Yasanın Yürürlüğe Girmesi İçin Süreç Devam Ediyor

Ön oylamadan geçen düzenleme henüz yasalaşmış değil. Tasarı bundan sonraki süreçte ilgili komisyonlarda görüşülecek, ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak üç ayrı oylamadan daha geçmesi halinde yürürlüğe girecek.