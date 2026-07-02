Yoğun çalışma temposu nedeniyle ev temizliği için gündelik temizlikçileri tercih eden vatandaşlar, son dönemde ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyor. Güvenilir personel bulmanın zorlaşması ve sektörde yaşanan eleman eksikliği, günlük temizlik ücretlerini rekor seviyelere taşıdı.

Uzmanlık gerektiren detaylı temizlik hizmetleri ise standart ücretin dışında değerlendirilerek ek ücretlendirmeye tabi tutuluyor.

Günlük Ücretler 3 Bin Liradan Başlıyor

Gündelik temizlik hizmetlerinde fiyatlar evin büyüklüğüne, bulunduğu bölgeye ve yapılacak işin kapsamına göre değişiyor.

Özellikle 2+1 daireler için tam gün çalışan temizlikçilerin talep ettiği ücret 3 bin liradan başlıyor. Daha büyük evlerde veya kapsamlı temizliklerde fiyatlar daha da yükseliyor.

Ekstra Temizlik Hizmetleri Ücrete Dahil Değil

Standart ev temizliği kapsamında;

Yerlerin süpürülmesi ve silinmesi,

Toz alma,

Cam silme,

Mutfak temizliği,

Banyo temizliği

genellikle tek fiyat üzerinden yapılıyor.

Ancak aşağıdaki işlemler için ilave ücret talep ediliyor:

İnşaat ve boya sonrası temizlik,

Ütü hizmeti,

Çamaşır yıkama ve yerleştirme,

Mutfak dolaplarının iç temizliği,

Banyo duvarlarının temizliği,

Fırın, buzdolabı ve çamaşır makinesi iç temizliği,

Dolap ve büfe içlerinin düzenlenmesi.

Bu işlemlerin her biri için ortalama 500 lira ek ücret istenebiliyor.

Yemek ve Ulaşım Masrafı da Talep Ediliyor

Temizlik hizmeti veren birçok kişi, günlük ücretin yanı sıra ulaşım giderlerinin karşılanmasını ve yemek ikram edilmesini de talep ediyor.

Ödemeler ise çoğunlukla iş tamamlandıktan sonra nakit olarak alınıyor.

Kirli Evler Tercih Edilmiyor

Gündelik temizlik çalışanları, ağır kirli evler yerine haftalık veya 15 günde bir düzenli gidilen evlerde çalışmayı tercih ediyor. Böylece iş yükü azalırken aynı gün içerisinde daha verimli çalışma imkânı oluşuyor.

Bazı temizlikçiler ise yoğun işlerde yanlarında ikinci bir personel getirerek ek hizmet sunuyor. Bu durumda ikinci kişi için ayrıca ücret ödeniyor.

Gündelik Temizlikçiler İçin Sigorta Zorunluluğu Bulunuyor

Ayda 10 günden az çalışan ev hizmetleri personeli için işverenlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yaptırması gerekiyor. Bu işlem e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Günlük sigorta primi ise 22,02 TL olarak uygulanıyor.

turkıye.gov.tr adresinden "4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama" alanına bilgiler giriliyor, çalışanın T.C. kimlik numarası ve çalışacağı gün seçiliyor, belirtilen günlük iş kazası ve meslek hastalığı primi sistem üzerinden kredi veya banka kartı ile ödeniyor.

Yetkililer, hem çalışanların haklarının korunması hem de olası iş kazalarına karşı güvence sağlanması için sigorta yükümlülüğünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.