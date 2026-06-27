Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik; kamu kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mahalli idareler tarafından açılacak kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış süreçlerinden personel standartlarına, denetimlerden ücret uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getiriyor.

Kreşler Her Yıl Denetlenecek

Yönetmelik kapsamında kreş ve gündüz bakımevleri, valilik onayıyla il müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez denetlenecek.

Gerekli görülmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da doğrudan denetim yapabilecek. Eğitim programlarının uygulanması ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kuruluşlara en fazla bir ay süre verilecek. Eksikliklerin devam etmesi halinde 30 günü aşmayan ek süre tanınacak. Buna rağmen aykırılıkların giderilmemesi durumunda kuruluşun faaliyetine son verilecek. Süreç boyunca yeni çocuk kaydı da alınamayacak.

Bu Durumlarda Kreşler Doğrudan Kapatılacak

Yeni yönetmelikte bazı ihlaller için doğrudan kapatma kararı uygulanacağı açıkça belirtildi.

Buna göre;

Açılış izni olmadan faaliyete başlanması,

Kuruluşun izinsiz devredilmesi veya taşınması,

Açılış sırasında sunulan belge ve bilgilerin gerçeği yansıtmadığının sonradan tespit edilmesi,

Kuruluş müdürünün çocuklara yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik veya tıbbi zarar verici eylemlerde bulunduğunun belirlenmesi,

durumlarında kuruluş hakkında doğrudan kapatma işlemi uygulanacak.

İhmal ve İstismar Şüphesinde Savcılığa Bildirim Yapılacak

Yönetmelik, çocukların korunmasına yönelik önemli hükümler de içeriyor. Çocuklara yönelik ihmal, istismar veya suç işlendiğinin tespit edilmesi ya da bu yönde şüphe oluşması halinde ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Aynı zamanda durum il müdürlüğüne de bildirilecek.

Ücretler Peşin Alınacak, Bazı Durumlarda İade Edilecek

Yeni düzenlemeye göre kreş ücretleri bağlı bulunulan kamu kurumu tarafından belirlenecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği taban ücretin altında olamayacak.

Belediyelere bağlı kuruluşlarda ise ücret alınıp alınmayacağına belediye meclisleri karar verecek.

Öte yandan;

15 iş günü ve üzerindeki sağlık raporları,

Kuruluştan ayrılma,

Kaydın silinmesi,

Kuruluşun kapanması

gibi durumlarda kullanılmayan günlere ait ücretler ailelere iade edilecek.

Çocuklara Yılda İki Ay İzin Hakkı

Her çocuk için yılda en fazla iki ay izin kullanılabilecek. Mücbir sebepler veya belgeli sağlık sorunları dışında izin süresinin aşılması halinde, ücret ödenmiş olsa bile çocuğun kurumla ilişiği kesilecek ve yeniden kayıt hakkı tanınmayacak.

Tüm Bilgiler Dijital Ortamda Takip Edilecek

Kuruluşlara, çalışanlara ve kayıtlı çocuklara ait bilgiler Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden takip edilecek. Aynı veriler Millî Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemine de işlenecek.

Mevcut Kuruluşlara 6 Aylık Uyum Süresi

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte açılış onayı bulunmayan mevcut kreş ve gündüz bakımevleri için 6 aylık geçiş süreci tanındı.

Bu süre içinde gerekli başvuruların yapılması ve kuruluşların yeni yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunlu olacak.