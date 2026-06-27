Bursa'da Tekstil Sektörünü Sarsan İflas Kararı

Türkiye'nin önemli tekstil üretim merkezlerinden Bursa'da faaliyet gösteren Üstün Kumaş Tekstil hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Uzun yıllardır ihracat odaklı üretim yapan ve uluslararası moda markalarına dokuma kumaş tedarik eden şirketin mali sıkıntıları aşamayarak faaliyetlerini sürdüremediği belirtildi.

İflas kararı, yalnızca şirketin ekonomik durumuyla değil, dosyada yer alan dikkat çekici tespitlerle de gündeme geldi.

Mahkemeden 'Hileli İflas' Şüphesiyle Suç Duyurusu

Mahkemenin kararında en dikkat çeken bölüm, şirket hakkında "hileli iflas" şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmedilmesi oldu.

Konkordato komiserinin hazırladığı raporlar ve duruşma sürecinde sunulan değerlendirmeler doğrultusunda şirketin aktif varlıklarının şüpheli şekilde azaltıldığı yönünde bulgular bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda, iflas kararının kesinleşmesinin ardından dosyanın Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesi uyarınca değerlendirilmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.

Konkordato Süreci İflasla Sonuçlandı

Mali yapısını yeniden toparlamak amacıyla konkordato sürecine giren Üstün Kumaş Tekstil'in beklenen iyileşmeyi sağlayamadığı, mahkemenin de konkordato sürecini sonlandırarak şirketin iflasına karar verdiği öğrenildi.

Şirketin mali yapısına ilişkin incelemeler ise iflas sürecinin ardından da devam edecek.

2010'dan Bu Yana Üretim Yapıyordu

2010 yılında kurulan Üstün Kumaş Tekstil, kadın giyim sektörüne yönelik dokuma kumaş üretimi gerçekleştiriyordu. Her sezon yenilenen koleksiyonlarıyla ihracat ağırlıklı çalışan firma, uzun yıllar uluslararası hazır giyim markalarının tedarikçileri arasında yer aldı.

Soruşturma Süreci Başlıyor

İflas kararının kesinleşmesinin ardından şirket varlıklarına ilişkin iddialar ve olası usulsüzlükler, Bursa İflas Müdürlüğü ile adli makamlar tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında incelenecek.

Öte yandan mahkemenin suç duyurusu kararı, bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. "Hileli iflas" iddiasına ilişkin nihai değerlendirme, savcılık soruşturması ve olası yargılama sürecinin ardından yapılacak.