İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Merkez Bağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üzerinde ve Yenişehir ilçesindeki bir iş yerinde arama yapıldı.

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Aramalarda, 464,63 gram skunk, 93 sentetik ecza, 56 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 39 fişek ele geçirildi, 2'si adli süreçteki çocuk ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA