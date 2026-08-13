Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren stratejik süreçte çok kritik bir adım atıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

İçişleri Bakanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda; Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olası provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Yeni Yasal Çerçeveyi Anlattı

Toplantıda söz alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen ve geniş bir uzlaşıyla yasalaşan yasal çerçeveye ilişkin valilere kapsamlı bir bilgi aktarımında bulundu. Sürecin meşruiyetine ve milletin ortak iradesine vurgu yapıldı.

Bakan Çiftçi: "Silah Bütünüyle Devreden Çıkacak"

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda geniş bir mutabakatla kabul edilmesinin tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Sürecin temel dayanaklarına dikkat çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakârlığı ve ailelerimizin sabrı; Terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Bu süreçte atılan her adımın merkezinde şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, milletimizin huzurunun ve devletimizin bekâsının bulunması en temel prensibimizdir. Terörsüz Türkiye hedefi; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla bir devlet politikasına dönüşmüş; Gazi Meclisimizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşmuştur."

Terörsüz Türkiye sürecindeki kararlılığın altını çizen Bakan Çiftçi, hedeflenen güvenlik stratejisini şu sözlerle özetledi:

"Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve millî güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği; hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz."

Türkiye Yüzyılı'nın huzurun, kardeşliğin ve millî dayanışmanın yüzyılı olacağını vurgulayan yetkililer, toplantının ülkenin geleceğine ve milletin huzuruna hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.