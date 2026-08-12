Yasa Dışı Bahis ve Kumara Karşı Yapay Zeka Devreye Giriyor!
Yasa Dışı Bahis ve Kumara Karşı Yapay Zeka Devreye Giriyor!
İçeriği Görüntüle

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada silah ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün 'kalabalık grup arasında kavga' ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.

Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA