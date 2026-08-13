Gök Medrese'de düzenlenen toplantıda, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin tarihsel anlamı, taşıdığı medeniyet mirası ve Okçular Vakfı tarafından 10 yıldır sürdürülen Malazgirt anma etkinliklerinin bu yılki programı kamuoyuyla paylaşıldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, burada yaptığı açıklamalarda tarihi mirasımıza dair mesajlar verdi.

"Türk orduları buralara gelmeden önce gelen gönül erleri, alperenler bu toprakları, bu şehirleri fethedilebilir hazır hale getirdi. O bakımdan Malazgirt’ten birkaç sene sonra Tokat’talar. Ve ilk yaptıkları işlerden biri buralarda medreseler kurmak, eğitim yuvaları oluşturmak, terbiye merkezleri ihdas etmek oldu. Dolayısıyla bu manevi ve duygusal farkındalık boyutuna önem verdiğimiz zaman bugün geldiğimiz noktada Malazgirt ve Çanakkale arasında coğrafi ve tarihi bir bağ kuruyorsunuz. Bakıyorsunuz Anadolu’nun iki ucu birisi 1071, birisi 1915 ama bu ikisinin bir araya gelmesi bizim bir sonraki bin yılımızın aslında çözümlerini bize önermiş oluyor önümüze getirmiş oluyor."