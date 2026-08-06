Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği ve adalet arayışının sürdüğü Gülistan Doku dosyasında sarsıcı gelişmeler üst üste gelmeye devam ediyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, olay dönemindeki arama faaliyetlerine katılan iki su altı dalgıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilirkişi Raporu Her Şeyi Değiştirdi: "Fiziksel Olarak Mümkün Değil"

Soruşturmanın seyrini değiştiren süreç, dosyaya giren kritik bilirkişi raporuyla ivme kazandı. Doku'nun kaybolmasının ardından baraj gölünde yürütülen aramalarda tutanaklara geçen deliller adli takibe alındı:

8 Ocak 2020 Tutanakları: Su altı arama çalışmalarında ıslanmış kağıt parçaları bulunduğu, bu kağıtlar arasında Gülistan Doku adına düzenlenmiş bir reçete ile "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin yer aldığı bir notun bulunduğu kaydedilmişti.

10 Ocak 2020 Tutanakları: Aynı bölgede yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda bir makasın bulunduğu tutanaklara geçirilmişti.

Ancak hazırlanan kapsamlı bilirkişi raporunda, söz konusu kağıt parçalarının barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre bozulmadan kalmasının ve su akıntısıyla sürüklenmemesinin fiziksel olarak mümkün olmadığı tespitine yer verildi. Bu durum, delillerin "sonradan yerleştirilmiş olabileceği" şüphesini güçlendirdi.

İki Dalgıç "Delil Karartma" Suçlamasıyla Tutuklandı

Bilirkişi raporunun ardından derinleştirilen soruşturmada, baraj gölünde söz konusu not ve makası bulduklarını beyan eden su altı arama ekibindeki iki dalgıcın ifadesine başvuruldu.

Delillerin bulunma şekli, tutanakların düzenlenme süreci ve çelişkili beyanlar üzerine mahkemeye sevk edilen iki dalgıç, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (delil karartma)" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin ve yargı makamlarının titizlikle yürüttüğü soruşturmada çember her geçen gün daralıyor. Daha önce dönemin valisi Tuncay Sonel, polis müdürleri ve bazı kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklandığı dosyada, dalgıçların da tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki kritik halkalar birer birer çözülmeye devam ediyor.