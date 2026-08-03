Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen çalışma kapsamında merkez ve ilçelerde eş zamanlı asfalt uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında başlatılan asfalt seferberliğiyle bugüne kadar şehir genelinde toplam 145 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Kullanım ömrünü tamamlayan, ulaşım standardı düşük cadde ve sokaklar modern sıcak asfaltla yenilenirken, şehir genelindeki ulaşım ağı da daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturuluyor.

Yerleşim Yerlerinin Ulaşım Konforu Bir Bir İyileştiriliyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, şehrin dört bir yanında planlı bir asfalt programı uygulanıyor. Ekipler, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde ihtiyaç önceliğine göre belirlenen güzergâhlarda yoğun mesai harcayarak ulaşım standartlarını yükseltiyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla yalnızca mevcut yollar yenilenmiyor; aynı zamanda sürüş güvenliği artırılıyor, trafik akışı daha sağlıklı hale getiriliyor ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor. Modern asfalt uygulamaları sayesinde yolların dayanıklılığı artırılırken bakım maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor.

Bu Hafta 20 Noktada Asfalt Mesaisi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan haftalık çalışma programı kapsamında 3 – 9 Ağustos tarihleri arasında şehir genelinde 20 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Belirlenen güzergâhlarda çalışmalarını sürdürecek ekipler, cadde ve sokakları modern ulaşım standartlarına uygun hale getirecek.

Dulkadiroğlu’nda Birçok Mahallede Çalışma Yapılacak

Program kapsamında Dulkadiroğlu’nda Aslanbey Mahallesi’nde 7071, 7073, 7075, 7094, 7088 ve 7057’nci sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Namık Kemal Mahallesi’nde Hacı Murat Caddesi, Gazipaşa Mahallesi’nde ise Gazneliler Caddesi, Mustafa Gebeloğlu Caddesi ile 29008 ve 29014’üncü sokaklar da sıcak asfaltla buluşturulacak.

Pazarcık’ta Kapsamlı Yol Yenileme

Pazarcık’ta da asfalt çalışmaları yoğun şekilde devam edecek. Cengiz Topel Mahallesi’nde 3, 5, 6, 7 ve 8’inci caddeler ile 222 ve 278’inci sokaklarda sıcak asfalt serimi yapılacak. Ayrıca Şehit Nurettin Ademoğlu Caddesi de program kapsamında yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Elbistan’da Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Yenileniyor

Elbistan’ta ise Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bulvarın ulaşım standardı önemli ölçüde yükseltilirken, sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanacak.