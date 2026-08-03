İlk Yeşil Ruhsat Kahramanmaraş’ın Oldu

Türkiye’de sertifikalandırılan ilk karbon yutak alanı olma özelliği taşıyan projenin belgesi, Bakan Murat Kurum tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teslim edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği çevreci ve sürdürülebilir şehircilik yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Şehrin yeşil altyapısını güçlendirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Malik Ejder Mahallesi’nde yükselen dev proje, ulusal düzeyde tarihi bir başarıya imza attı.

Çeşitli temaslar ve toplu açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karbon Yutak Alanı için hazırlanan Yeşil Ruhsat Belgesi’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e takdim etti.

Bu tescille birlikte Malik Ejder Mahallesi'ndeki proje, sadece Türkiye’de sertifikasyona konu olan ilk karbon yutak alanı olmakla kalmadı; aynı zamanda Bakan Murat Kurum tarafından takdim edilen ilk Yeşil Ruhsat olarak kayıtlara geçti.

75 Bin Metrekarelik Dev Ekosistem

Malik Ejder Mahallesi’nde 40 Milyon TL’lik yatırımla kurulan Karbon Yutak Alanı, teknik detayları ve çevreye katkısıyla dikkat çekiyor:

Genişlik: Toplam 75 bin metrekarelik dev bir alana kuruldu.

Floraya Uygunluk: Kahramanmaraş’ın doğal ekosistemine ve yöresine özgü bitki türleriyle peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Yüksek Karbon Tutulumu: Alan, yıllık 2 bin 370 ton karbondioksit tutulum kapasitesine sahip.

Biyolojik Çeşitlilik: Binlerce ağaç ve bitki türüyle kentin ekolojik yapısını ve biyolojik çeşitliliğini güçlendiriyor.

Sürdürülebilir Şehircilikte Öncü Adım

Yalnızca yeşil alan miktarını artırmakla kalmayıp karbon depolama kapasitesiyle de öne çıkan proje, Kahramanmaraş’ın iklim dostu belediyecilik anlayışındaki öncü rolünü tescillemiş oldu. Bakanlık tarafından verilen Yeşil Ruhsat, projenin ulusal ölçekteki tüm çevresel standartları başarıyla karşıladığını kanıtladı.