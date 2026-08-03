Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla sürdürdüğü yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Andırın’ın kırsal mahallelerinden Canbaz’daki grup yolunda önemli bir çalışma hayata geçiriliyor. Akifiye – Osmancık – Rıfatiye – Cambaz - Karapınar ve diğer mahallelerin sıklıkla kullandığı; Osmaniye Kadirli’ye ise bağlantı yolu olma özelliği taşıyan yaklaşık 20 kilometrelik grup yolunda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yolun Genişliği 2 Katına Çıkartılıyor

Dar olması sebebiyle ulaşım güvenliğini tehdit eden yol güzergâhında genişletme çalışmaları titizlikle devam ediyor. Ekipler, güzergâh boyunca hem yol platformunu genişletiyor hem de geçiş güvenliğini artırmak adına gerekli düzenlemeleri yapıyor. Mevcut yol genişliği 5 metre olan güzergâh, genişletme çalışmaları ile 9 metreye çıkartılacak. Ekipler, kaza riski olan yerlerdeki viraj doğrultmalar ve malzemeli bakım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Yollar Yenileniyor, Şehir Kalkınıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım projeleriyle şehir genelinde kalkınmayı desteklerken kırsal mahallelerdeki yaşam koşullarını da iyileştiriyor. Andırın’daki çalışmalar, hem bölge halkına katkı sağlıyor hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların konforlu seyahat imkânına kavuşması bekleniyor.