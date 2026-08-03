Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen yaz kampı programları bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve büyük ilgi gören Pusula Maraş Kampları, bu yıl da Andırın’ın eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan Çınar Geçidi’nde düzenlenerek binlerce genci doğayla buluşturdu. 15 – 30 yaş aralığındaki gençlere yönelik hazırlanan tematik kamplar kapsamında, geleneksel Türk oyunları, TÜBİTAK astronomi ve uzay, doğada bilim, yeni medya ve fotoğrafçılık, gastronomi, hafızlık ve UNESCO Edebiyat Şehri olmak üzere 7 farklı alanda program gerçekleştirildi. Doğayla iç içe ortamda düzenlenen kamplara yaklaşık 2 bin genç katılım sağladı. Katılımcılar, kamp süresince alanında uzman isimlerle bir araya gelirken eğitimler, atölye çalışmaları, söyleşiler, uygulamalı etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle dolu unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı.

Geleneksel Oyunlarla Kültürel Değerler Yaşatıldı

Geleneksel Türk Oyunları Kampı, gençleri kültürel mirasla buluştururken takım ruhunu güçlendiren etkinliklere sahne oldu. Mas güreşi, mangala, halat çekme ve matrak gibi geleneksel oyunlarda kıyasıya mücadele eden gençler hem eğlendi hem de birlikte hareket etmenin önemini deneyimledi. Kamp alanında gün boyu süren etkinlikler renkli görüntüler oluştururken katılımcılar, geçmişten günümüze taşınan kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Gökyüzünü Bilimle Keşfettiler

TÜBİTAK Astronomi ve Uzay Kampı’nda gençler, bilimle dolu unutulmaz bir deneyim yaşadı. Alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda astronomi, uzay bilimleri ve evrenin işleyişine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşılırken katılımcılar teleskoplarla yıldızları, gezegenleri ve gök cisimlerini gözlemleme fırsatı yakaladı. Teorik bilgilerini uygulamalı gözlemlerle pekiştiren gençler, gökyüzünü farklı bir bakış açısıyla keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Doğada Bilimle İç İçe Eğitim

Doğada Bilim Kampı ise gençleri doğanın huzurlu atmosferinde bilimsel çalışmalarla buluşturdu. Doğa ile bilimin iç içe geçtiği etkinliklerde katılımcılar, teorik bilgileri uygulamalı deneyimlerle pekiştirirken aynı zamanda ekip çalışması, problem çözme ve birlikte üretme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Kamp boyunca gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde gençler hem yeni bilgiler edindi hem de sosyal çevrelerini genişletti.

Dijital Dünyanın Kapıları Aralandı

Yeni Medya ve Fotoğrafçılık Kampında gençler, dijital içerik üretiminden sosyal medya yönetimine, fotoğrafçılıktan drone teknolojilerine kadar birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Profesyonel ekipmanlarla gerçekleştirilen çalışmalarda doğru kadraj oluşturma, ışık kullanımı, kompozisyon teknikleri ve yaratıcı içerik üretimi üzerine eğitimler verildi. Drone teknolojilerine ilişkin düzenlenen uygulamalarda ise katılımcılar hava çekim teknikleri ve temel uçuş prensipleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Kahramanmaraş Mutfağını Yakından Tanıdılar

Gastronomi Kampında gençler, Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü ve coğrafi işaretli ürünlerini yakından tanıma imkânı buldu. Uzman eğitmenler tarafından yöresel lezzetlerin üretim süreçleri, geleneksel yöntemleri, lezzet özellikleri ve kültürel geçmişi hakkında bilgiler paylaşılırken uygulamalı eğitimlerle katılımcılar üretim aşamalarına aktif olarak katıldı. Böylece gençler yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayıp şehrin gastronomi mirasını birebir deneyimleme fırsatı yakaladı.

Hafızlık Kampında Manevi Atmosfer Ön Plandaydı

Hafızlık Kampı, hafız ve hafızlık öğrencilerini alanında uzman isimlerle buluşturdu. Eğitim programlarının yanı sıra doğa etkinlikleri, sosyal faaliyetler ve atölye çalışmalarıyla zenginleştirilen kamp süreci, katılımcıların hem manevi hem de kişisel gelişimlerine katkı sundu.

UNESCO Edebiyat Şehri Ruhu Gençlerle Buluştu

UNESCO Edebiyat Şehri Kampı ise gençleri edebiyatın farklı yönleriyle buluşturdu. Şehrin güçlü edebiyat geleneğini yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, düzenlenen söyleşilerde edebiyat dünyasına ilişkin farklı bakış açıları kazanırken şiir dinletilerinde Türk şiirinin seçkin örnekleriyle buluştu. Kampın en anlamlı anlarından biri ise kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği oldu. Gençler, yıldızların altında kitap okuyup edebiyat üzerine sohbet ederek doğa ile kültürü bir araya getiren unutulmaz bir akşam yaşadı.

Başkan Görgel, Kampta Gençlerle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kamp programını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Kamp alanını gezen Başkan Görgel, katılımcılarla sohbet ederek Pusula Maraş çatısı altında yürütülen gençlik projeleri ve yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Gençlerin görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitimden spora, bilimden sanata her alanda yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gençlerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Kamp programına katılan gençler ise hem eğlenip hem de yeni bilgiler edindikleri verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen eğitimler, sosyal etkinlikler ve alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatının kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden katılımcılar, böylesine kapsamlı organizasyon dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.