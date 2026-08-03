Emniyet ifadesinde suçlamaları reddeden Beşikçioğlu'nun gelir beyanı ve mal varlığı listesi ortaya çıktı.

Ankara merkezli yürütülen geniş kapsamlı yerel yönetim soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Etimesgut Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 40 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Operasyonun Detayları: 9 İlde Eş Zamanlı Baskın

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "zimmet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamaları üzerine kurgulandı.

Gözaltı Sayısı: Dokuz ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında belediye başkan yardımcıları, müdürler, ihale komisyon üyeleri ve firma yetkililerinin de yer aldığı 55 kişi gözaltına alındı.

Arama ve El Koyma: Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama yapılırken, çok sayıda dijital materyale ve ihale dosyasında el konuldu.

Beşikçioğlu’nun Emniyetteki İfadesi: "İhale Yetkim Yok, Suçlamaları Kabul Etmiyorum"

Gözaltı sürecinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamaları reddetti.

İfadesinde iddia konusu ihale süreçleriyle doğrudan ilgisi olmadığını vurgulayan Beşikçioğlu, şu savunmayı yaptı:

"Belediye başkanı seçilmeden önce tiyatro sanatçısı olarak çalışıyordum. Etimesgut Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde teknik şartname hazırlama veya doğrudan müdahale etme yetkim ve görevim bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu şirketlerle herhangi bir para transferim ya da kişisel bağlantım olmamıştır. Sayıştay raporlarında geçen bazı usulsüzlükler, bizzat bizim başlattığımız iç denetimler sonucu tespit edilerek adli makamlara bildirilmiştir."

Aylık Gelir Beyanı ve Mal Varlığı Listesi Ortaya Çıktı

Soruşturma dosyasına giren mali incelemeler kapsamında Erdal Beşikçioğlu’nun emniyette verdiği aylık gelir beyanı ve mal varlığı detayları gündeme oturdu.

Beşikçioğlu, belediye başkanlığı maaşının yanı sıra oyunculuk, tiyatro ve telif gelirleri de dâhil olmak üzere aylık toplam gelirinin 2,5 milyon TL olduğunu beyan etti.

Beyan Edilen Taşınmazlar ve Araçlar:

İzmir / Çeşme: 1 adet müstakil ev.

İzmir / Urla: Yüzde 50 hisseli müstakil ev.

İzmir / Güzelyalı: 1 adet daire.

Ordu / Ünye: Fındık bahçeleri.

İstanbul / Büyükyalı: 1 adet loft daire. Keçiören'de 15 Temmuz Ruhu Âşıkların Deyişleriyle Yaşatıldı İçeriği Görüntüle

Ankara: 1 adet daire.

Balıkesir / Ayvalık: Hisseli arsa.

Araçlar: 1 adet Audi A6 marka otomobil ve 2 adet motosiklet.

Beşikçioğlu, soruşturmada gündeme gelen bazı ticari işletmelere ("Fado" ve "Mona Lisa") ortak olduğu yönündeki iddiaları da reddederek bu mekânlarla hiçbir ticari bağının bulunmadığını kaydetti.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %56,58 oy alarak Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ve tutuklanan belediye yöneticilerinin cezaevine nakil işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki saatlerde tutuklanan belediye başkanı ve idari personel hakkında Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca geçici görevden uzaklaştırma tedbiri kararı açıklaması bekleniyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddianame hazırlık aşamasına geçildi.