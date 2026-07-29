Kuğulu Park Ailesi 18 Üyeye Ulaştı

Dünyaya gelen son 4 yavrula birlikte parktaki kuğu ailesinin toplam üye sayısı 18'e yükseldi. Ailenin yapı dağılımı şu şekilde oluşuyor:

  • 11 büyük siyah kuğu

  • 4 siyah kuğu yavrusu

  • 3 beyaz kuğu

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Ziyaretçilere Hassasiyet Çağrısı

Park yetkilileri, minik kuğuların gelişimini yakından takip ederken; yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için vatandaşlardan da duyarlılık bekliyor. Bu kapsamda ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken kurallar şöyle:

  • Kuğulara kesinlikle yiyecek verilmemesi,

  • Yavrulara dokunulmaması,

  • Doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi.

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Kaynak: AA