Kuğulu Park Ailesi 18 Üyeye Ulaştı

Dünyaya gelen son 4 yavrula birlikte parktaki kuğu ailesinin toplam üye sayısı 18'e yükseldi. Ailenin yapı dağılımı şu şekilde oluşuyor:

11 büyük siyah kuğu

4 siyah kuğu yavrusu

3 beyaz kuğu

Ziyaretçilere Hassasiyet Çağrısı

Park yetkilileri, minik kuğuların gelişimini yakından takip ederken; yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için vatandaşlardan da duyarlılık bekliyor. Bu kapsamda ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken kurallar şöyle:

Kuğulara kesinlikle yiyecek verilmemesi,

Yavrulara dokunulmaması,

Doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi.