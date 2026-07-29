Kuğulu Park Ailesi 18 Üyeye Ulaştı
Dünyaya gelen son 4 yavrula birlikte parktaki kuğu ailesinin toplam üye sayısı 18'e yükseldi. Ailenin yapı dağılımı şu şekilde oluşuyor:
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11 büyük siyah kuğu
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4 siyah kuğu yavrusu
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3 beyaz kuğu
Ziyaretçilere Hassasiyet Çağrısı
Park yetkilileri, minik kuğuların gelişimini yakından takip ederken; yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için vatandaşlardan da duyarlılık bekliyor. Bu kapsamda ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken kurallar şöyle:
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Kuğulara kesinlikle yiyecek verilmemesi,
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Yavrulara dokunulmaması,
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Doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi.
Kaynak: AA