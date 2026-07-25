Başkentte Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, sabah saatlerinde yerini şiddetli gök gürültülü sağanağa bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle şehrin birçok noktasında cadde ve yollar su altında kaldı. Biriken sular sebebiyle trafikte seyir halinde olan araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekerken, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hava Sıcaklığı 16 Dereceye Düştü

Termometrelerin 16 dereceyi gösterdiği başkentte, soğuk hava dalgası sağanakla birlikte etkisini artırdı. Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca yağışın aralıklarla sürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları ve sürücüleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Yetkililerden Tedbir Uyarısı

Su birikintilerinin oluştuğu ana arterlerde belediye ekipleri su tahliye çalışmaları için harekete geçerken, uzmanlar sürücülerin ani su baskınları ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sağanak yağışın gün boyu aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.