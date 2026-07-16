Keçiören Belediyesi Aşıklar Otağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm şehitler anısına anlamlı bir anma programı düzenledi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 15 Temmuz şehitleri dualarla ve halk ozanlarının eserleriyle yad edildi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, tüm şehitler için dualar edildi. Ardından sahneye çıkan halk ozanları, 15 Temmuz'un kahramanlık ruhunu ve milli birlik duygusunu yansıtan atışmalar gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi Aşıklar Otağı Başkanı Aşık Beyzade Aslan'ın öncülüğünde düzenlenen programa halk ozanları Mustafa Aydın, Ahmet Poyrazoğlu, Zeki Erdali, Muhlis Denizer, İsmail Aladağlı ve Adem Aydıner de katıldı. Ozanlar, seslendirdikleri deyişler ve atışmalarla 15 Temmuz gecesinde milletin gösterdiği direnişi anlatarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Program boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar şehitler için yapılan dualara hep birlikte eşlik etti. Etkinlik, milli ve manevi değerlerin yaşatılması ile 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına yönelik mesajlarla sona erdi.