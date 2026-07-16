Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle orman yangını hassasiyeti en üst seviyeye ulaştı. Ormanları ve yeşil vatanı korumak için teyakkuza geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ihmal ve kastın hukuki bedellerini gözler önüne serdi.

"Orman yangınlarına sebep olan ihmallerin 10 yıla kadar, kasten orman yakmanın ise müebbet hapisle cezalandırıldığını biliyor muydunuz?" sorusuyla başlayan açıklamada cezai yaptırımlar kategorize edilerek paylaşıldı.

Piknik Ateşi, İzmarit ve Anız Yakanlara Geçit Yok!

Ormanlık alanlarda ve çevresinde en sık yapılan hatalar mercek altına alındı. Bakanlık açıklamasına göre;

İzin verilen yerler dışında ateş yakanlar veya yakılan ateşi tamamen söndürmeden terk edenler,

Ormanlara sönmemiş sigara izmariti veya yangına yol açabilecek cam-plastik gibi atıklar bırakanlar,

Ormana 4 kilometre mesafede veya ilgili kanun kapsamındaki köy sınırları içinde anız ve bitki örtüsü yakanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve ağır adli para cezası ile cezalandırılacak.

Orman Yangını Suçlarında Ceza Tablosu

Suç Türü Hapis Cezası Süresi Adli Para Cezası / Ek Yaptırımlar İhmal Sonucu Yangın Çıkarma 3 Yıldan 10 Yıla Kadar Sorumlular hakkında doğrudan hapis cezası istemiyle dava açılır. Kasten Orman Yakma 10 Yıldan Az Olmamak Üzere 1.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası uygulanır. Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yakma MÜEBBET HAPİS 20.000 günden 25.000 güne kadar adli para cezası kesilir.

Can Kaybı Varsa Cezalar Katlanıyor!

Bakanlığın yaptığı kritik uyarıda, yangın nedeniyle sadece ağaçların değil, doğadaki canlıların ve bölgedeki insanların da hayatının tehlikeye girdiğine dikkat çekildi. Orman yangını sırasında herhangi bir ölüm veya yaralanma meydana gelmesi durumunda, yukarıda belirtilen yaptırımlara ek olarak ceza kanununun ilgili maddelerince çok daha ağır, ayrı cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.