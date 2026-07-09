Asırlık Çınara Aile Sürprizi

Pazaryeri’nin en yaşlı sakinlerinden Ümmügül Yıldız için ailesi tarafından doğum günü programı düzenlendi. Pasta kesilen kutlamada dört kuşak bir araya gelirken, Yıldız gördüğü ilgi karşısında duygulandığını belirterek, “Çocuklarım ve torunlarım beni çok mutlu etti” dedi.

Çalışkanlığıyla Örnek Oldu

Eşini yıllar önce kaybeden Yıldız, çocuklarını büyük fedakârlıklarla büyüttü. Yıllarca mevlit okuyan, dikiş diken ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden Ümmügül Nine, bugün de gözlüğüyle her gün Kur’an-ı Kerim okumaya devam ediyor.

Sağlığıyla Dikkat Çekiyor

Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince düzenli olarak ziyaret edilen Yıldız’ın sağlık durumunun yaşına göre oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Ailesi ise en büyük dileklerinin, asırlık çınarın huzur ve mutluluk içinde yaşamını sürdürmesi olduğunu ifade ediyor.