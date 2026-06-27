Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen "15. Milli İrade Buluşması"nda konuşan Kurum, projede son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Bakan Kurum, kiralık sosyal konut modelinin özellikle büyükşehirlerde artan kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sunacağını belirtti.

İlk Kiralık Sosyal Konutlar Eylül Ayında Teslim Edilecek

İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Kurum, ihtiyaç sahibi vatandaşların uygun şartlarda konutlara erişmesini amaçladıklarını söyledi.

Projeyle birlikte hem barınma ihtiyacının karşılanması hem de konut piyasasında kira artışlarının dengelenmesi hedefleniyor.

500 Bin Sosyal Konut Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşasının sürdüğünü belirten Kurum, projede kura çekimlerinin tamamlandığını ve birçok konutun temelinin atıldığını ifade etti.

Bakan Kurum, sosyal konutların anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayında başlamasının planlandığını açıkladı.

Deprem Bölgesinde Yeniden İnşa Çalışmaları Sürüyor

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, depremden etkilenen şehirlerde konut ve iş yerlerinin hızla tamamlandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta on binlerce konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, şehir merkezindeki çarşı projesinin de tamamlandığını ifade etti.

Hatay'da 153 bin konutun teslim edildiğini aktaran Bakan Kurum, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Kilis'te de yeni yaşam alanlarının oluşturulduğunu kaydetti.

"Kentsel Dönüşüm Ertelenemez"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Kurum, güvenli şehirler oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

"Kentsel dönüşüm bir tercih değil, zorunluluktur." diyen Kurum, amaçlarının yalnızca riskli binaları yenilemek değil, aynı zamanda daha dirençli, çevreci ve yaşanabilir şehirler inşa etmek olduğunu söyledi.