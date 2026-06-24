Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ve sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli bir yargı kararı gündeme geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği emsal nitelikteki kararla, farklı sigorta kollarında prim ödeyen vatandaşların kendi talepleri dışında hizmet birleştirmesine zorlanamayacağı kesinleşti.

Karar, özellikle çalışma hayatı boyunca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında farklı dönemlerde görev yapan sigortalılar için büyük önem taşıyor. Buna göre, gerekli emeklilik şartlarını tek bir sigorta statüsünde yerine getiren vatandaşlar, daha avantajlı olan sistem üzerinden emekli olabilme hakkına sahip olacak.

Davanın Temelinde Emeklilik Mağduriyeti Var

Karara konu olan olayda bir vatandaşın SSK’da 6 bin 730 gün, Emekli Sandığı’nda 450 gün ve Bağ-Kur’da 2 bin 92 gün primi bulunuyordu. Emeklilik başvurusu yapan vatandaş, SSK kapsamında gerekli şartları yerine getirmesine rağmen SGK tarafından Bağ-Kur hükümlerine tabi tutuldu.

Kurum, son yedi yıllık çalışma süresinde Bağ-Kur günlerinin ağırlıklı olduğu gerekçesiyle sigortalının 9 bin günü tamamlamasını istedi. Bu nedenle vatandaşın emekliliği gecikirken, daha düşük aylıkla emekli olmak zorunda kaldığı belirtildi.

Mahkemeden Vatandaş Lehine Karar

Yaşadığı mağduriyet üzerine dava açan sigortalı, Bağ-Kur hizmetlerinin dikkate alınmamasını ve SSK ile Emekli Sandığı süreleri üzerinden emeklilik hakkının değerlendirilmesini talep etti.

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, sigortalıların kendi iradeleri dışında hizmet birleştirmeye zorlanamayacağını belirterek davacıyı haklı buldu. Mahkeme, Bağ-Kur süreleri dışarıda bırakıldığında kişinin SSK şartlarını sağladığını tespit ederek emeklilik aylığının daha erken tarihten itibaren bağlanması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Son Noktayı Koydu

SGK'nın itirazları üzerine dosya önce istinaf, ardından Yargıtay aşamasına taşındı. Sürecin sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Böylece yüksek yargı, sigortalının iradesinin esas alınması gerektiğini ortaya koymuş oldu. Karar, farklı sigorta statülerinde çalışmış vatandaşların emeklilik başvurularında kendi lehlerine olan hizmet sürelerini değerlendirme konusunda önemli bir hukuki dayanak oluşturdu.

Emeklilik Hesapları Yeniden Yapılabilir

Uzmanlar, söz konusu kararın emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde hizmet birleştirmesi nedeniyle mağduriyet yaşayan çok sayıda kişiyi etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasında geçiş yapmış çalışanların dosyalarını yeniden incelemesinin faydalı olabileceği belirtiliyor.

Yargıtay’ın bu kararıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde vatandaş lehine yeni bir içtihat oluşurken, emeklilik süreçlerinde kişinin tercih ve menfaatinin daha fazla dikkate alınacağı değerlendiriliyor.