Çocukluğu Baskil ilçesinin Velipalas köyünde geçen, çeşitli nedenlerle hiç okula gidemeyen Pozan, okuma yazma bilmediği için günlük yaşamında büyük sıkıntılar yaşadı. Evlenen, 4 çocuğu ve 1 torunu bulunan Pozan'ın yaşadığı sorunlar, çocukları okula başladığında daha da katlandı.

Ödevlerini yaparken kendisinden yardım isteyen çocuklarına okuma yazma bilmediği için destek olamayan Pozan, yaşadığı üzüntüyle çoğu kez gözyaşı da döktü.

En büyük hayali çocuklarına masal okumak olan Pozan'ın bu arzusu içinde ukde kaldı.



Hayalini gerçekleştirmek isteyen Pozan, ilerleyen yaşına rağmen Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Yetişkin Okuma Yazma Kursu'na kayıt yaptırdı.

Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen kursta öğretmen Hacı Ormanoğlu'nun desteğiyle yaklaşık 2 ayda temel seviyede okuma yazma öğrenen Pozan, hem günlük yaşamını kolaylaştırmanın hem de torununa masal okuyabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

"Okuma yazmanın yaşı olmaz"

Hayallerini 56 yaşında gerçekleştirdiğini anlatan Pozan, "Bazen arkadaşlar soruyor, 'İki ayda nasıl okuma yazma öğrendin?' diye. Çocuklarımla çok sıkıntılar çektim. Çocuğum okula başlamış, benim okumam, yazmam yok. Çocuğuma öğretemiyorum, ağlıyorlar. Ben ağlıyorum, onlar ağlıyor." ifadelerini kullandı.



Pozan, katıldığı kurs sayesinde yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını anlatarak, şunları söyledi:

"Okuma yazmayı çözdüm çok şükür. Çok güzel bir mutluluk. Rabb'im herkese nasip etsin. En sevdiğim şeyleri yapmaya başladım. Hastaneye gidersem hangi polikliniğe gideceğimi bileceğim, hangi otobüse bineceğimi de öğrendim. Asla okuma yazmanın yaşı olmaz. Yeter ki okuyasınız. 56 yaşında bu günlüğü yazabildim. Rabb'im devletimizden razı olsun ki bu imkanları sunuyor."