Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlallerine yönelik gerçekleştirdiği son toplantısında televizyon ve radyo yayınlarını mercek altına aldı. İzleyicilerden gelen şikayetler ve uzman raporları doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere yönelik yaptırım kararları alındı.

Gündüz Kuşağı Programlarına İdari Para Cezası

RTÜK tarafından yapılan incelemelerde, gündüz kuşağı programlarında yer alan bazı içeriklerin aile yapısına zarar verdiği, ahlaki değerleri zedelediği ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek unsurlar taşıdığı değerlendirildi.

Bu kapsamda ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına, gayriahlaki ilişkilerin normalleştirildiği ve gençlerin ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere yer verildiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

SHOW TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ise aldatma ve gayrimeşru ilişkilerin sıradanlaştırıldığı değerlendirilirken, aile kurumuna zarar verebilecek içerikler nedeniyle kanala yaptırım kararı verildi.

STAR TV ekranlarında yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programında da yayın ilkelerine aykırı birçok unsur tespit edildiği belirtilerek idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Dizilerdeki Şiddet Sahneleri İncelendi

RTÜK gündeminde diziler de yer aldı. NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin farklı bölümlerinde şiddeti özendirici sahneler bulunduğu değerlendirilirken, yayıncı kuruluşa idari para cezası verildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Daha 17" dizisinde ise akran zorbalığı ve şiddeti teşvik ettiği değerlendirilen sahnelerin çocuk ve gençlerin gelişimine zarar verebileceği gerekçesiyle yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Halk TV ve SZC TV de Ceza Alan Kanallar Arasında

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan "Para Siyaset" programının 22 Mayıs tarihli bölümünü de gündemine aldı. Programda dile getirilen bazı ifadeler nedeniyle kanala idari para cezası verilmesine karar verildi.

Öte yandan SZC TV'de yayımlanan "Özel Röportaj" programında yer alan bazı siyasi açıklamaların ilgili yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilerek kanala para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kafa Radyo'ya Reklam Süresi Cezası

Radyo yayınları da RTÜK denetiminden geçti. Yapılan incelemelerde Kafa Radyo'nun belirlenen reklam sürelerini aştığı tespit edildi. Bunun üzerine radyo kuruluşuna idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

RTÜK, yayın kuruluşlarının çocukların korunması, toplumsal değerlerin gözetilmesi ve yayın ilkelerine uyulması konusunda daha hassas davranmaları gerektiğini vurgularken, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.