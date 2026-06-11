Sağlık Bakanlığı’ndan Hareketli Yaşam Seferberliği

Sağlık Bakanlığı, toplumda fiziksel aktivite alışkanlığını artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Başkentte düzenlenen tanıtım programında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kampanyanın temel hedefinin vatandaşların hareket kapasitesini ölçmek ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde uygulanacak çalışma kapsamında vatandaşların hareket yaşı çeşitli testlerle belirlenecek. Elde edilen sonuçlara göre ihtiyaç duyan kişiler uzman desteğine yönlendirilecek.

"Kimlikteki Yaş Değil, Kasların Yaşı Önemli"

Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşamın yalnızca hastalandıktan sonra tedavi olmakla sınırlı olmadığını belirterek koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Bir ay boyunca sahada olacaklarını ifade eden Memişoğlu, vatandaşların hareket yaşını ölçeceklerini belirterek, insanların biyolojik ve fiziksel kapasitelerini korumalarının sağlıklı yaşam için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kas gücü, denge ve fiziksel dayanıklılığın yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Memişoğlu, düzenli hareketin birçok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Geçen Yılki Kampanya Dikkat Çeken Sonuçlar Verdi

Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl yürüttüğü kilo farkındalığı çalışmaları da önemli sonuçlar ortaya koydu. Milyonlarca kişinin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığı uygulamada, ihtiyaç duyan vatandaşlar sağlıklı yaşam merkezlerine yönlendirildi.

Uzman desteği alan vatandaşların yüzlerce tonluk toplam kilo kaybına ulaştığı belirtilirken, sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarının toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkileri dikkat çekti.

Türkiye Genelinde 348 Sağlıklı Hayat Merkezi Hizmet Veriyor

Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 348 Sağlıklı Hayat Merkezi aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve sağlık hizmetleri sunulduğunu söyledi.

Merkezlerde diyetisyen desteğinden fizyoterapi hizmetlerine, kanser taramalarından çocuk gelişimi danışmanlığına kadar çok sayıda hizmet veriliyor. Vatandaşlar hem aile hekimleri aracılığıyla hem de MHRS üzerinden bu merkezlerden randevu alabiliyor.

Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Konuşmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine de değinen Memişoğlu, geçtiğimiz yıl milyonlarca vatandaşın kanser taramasına davet edildiğini ve binlerce kişinin hastalığının erken evrede tespit edilerek tedavi sürecine alındığını açıkladı.

Erken teşhisin birçok hastalıkta yaşam şansını artırdığına dikkat çeken Memişoğlu, vatandaşların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı Yaşam İçin Vatandaşlara Çağrı

Program kapsamında çeşitli fiziksel performans testlerine katılan Bakan Memişoğlu, daha sonra bisiklet sürerek ve vatandaşlarla spor aktivitelerinde bulunarak kampanyaya destek verdi.

Sağlık Bakanlığı, bir ay sürecek uygulama boyunca vatandaşların hareket yaşını belirleyerek düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.