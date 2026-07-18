Sağlık Bakanlığı, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında hastaların ve sağlık çalışanlarının işlemlerini kolaylaştıracak hayati bir uygulamayı daha devreye aldı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, daha önce sistemde dijital karşılığı bulunmayan istirahat raporlarının tamamı artık "e-Rapor" sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte hastanelerden alınan istirahat raporları için basılı çıktı alma zorunluluğu ortadan kalkarken, işlemler çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yürütülecek.

Kimler Yararlanabilecek? Raporlar e-Devlet’te!

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında (hastaneler, aile sağlığı merkezleri vb.) görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek olan e-Rapor sisteminden şu kesimler faydalanabilecek:

Öğrenciler

18 yaşını doldurmamış kişiler

Memurlar ve kamu görevlileri

Esnaf ve serbest meslek sahipleri

Vatandaşlar, hekimler tarafından dijital ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınan istirahat raporlarına diledikleri an e-Devlet kapısı üzerinden kolayca erişebilecek. Ayrıca kurumlar, sunulan raporların doğruluğunu "e-Rapor Doğrulama Servisi" üzerinden anlık olarak teyit edebilecek.

Kritik SGK İstisnasına Dikkat!

Sağlık Bakanlığı, yeni sistemin kapsamıyla ilgili vatandaşların ve işverenlerin karıştırmaması gereken çok önemli bir detayın da altını çizdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği e-Rapor sistemi ile SGK tarafından düzenlenen istirahat raporları kapsam olarak farklıdır. 5510 sayılı Kanun kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4/A sigortalı işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının istirahat raporları, yine SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecektir."

Bu istisna dışındaki tüm vatandaşlar için hastanelerde kağıt rapor kuyrukları ve çıktı alma derdi son bulurken, sistemin sağlık turizmine ve hastane yoğunluklarının azalmasına da büyük katkı sunması bekleniyor.