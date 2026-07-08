Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN iş birliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen OED cihazları, Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Parkı, İnönü Parkı, Turgut Özal Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi’nde kullanıma sunuldu.

Kalp ritmini otomatik olarak analiz eden cihazlar, gerektiğinde elektroşok uygulayarak hastaya ilk müdahalenin yapılmasına olanak tanıyor. Sesli ve görsel yönlendirmeler sayesinde ilk yardım eğitimi bulunmayan vatandaşlar da cihazı güvenli şekilde kullanabiliyor.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, ani kalp durmalarında ilk dakikaların kritik önem taşıdığını belirterek, cihazların 112 ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede hayat kurtarıcı rol üstleneceğini ifade etti.

Yetkililer, yerli üretim OED’lerin yaygınlaştırılmasıyla ani kalp durmalarına bağlı can kayıpları ile kalıcı organ hasarlarının önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.