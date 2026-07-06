Adana'da Kuzen Cinayeti Davasında İlk Duruşma Görüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geçen yıl yaşanan kuzen cinayetine ilişkin davada ilk duruşma gerçekleştirildi. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık A.A., Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra hayatını kaybeden Z.A.'nın babası, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"Kendimi Korumak İçin Bıçağı Salladım" Savunması

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık A.A., olay günü kuzeni Z.A. ile aynı evde buluştuklarını, daha sonra başka akrabalarının da gelerek iskambil oynadıklarını anlattı.

Sanık, kuzeninin kendisine küfrettiğini ve saldırarak boğmaya çalıştığını iddia ederek, cebinde bıçak gördüğünü, kendisini korumak amacıyla elindeki bıçağı rastgele salladığını savundu.

A.A., "Öldürme kastım yoktu. Panikle olay yerinden ayrıldım. Kavgayı ben başlatmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün Babası Şikayetini Sürdürdü

Hayatını kaybeden Z.A.'nın babası R.A. ise olay anına tanıklık etmediğini ancak sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeden Tutukluluğun Devamı Kararı

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Ayrıca henüz dinlenemeyen tanıkların bir sonraki celsede ifade vermesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 10 Kasım 2025'te Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kuzeni Z.A.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen A.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edilirken, dava Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.