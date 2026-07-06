Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş çatısı altında düzenlenen eğitim programlarına bir yenisi daha eklenirken, yaz dönemine özel hazırlanan Pusula Maraş Yaz Akademileri bu yıl da genişletilen içeriğiyle gençlerle buluştu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve gençlerden yoğun ilgi gören Yaz Akademileri, bu yıl da hem geleneksel sanatlara ilgi duyan hem de akademik başarısını artırmayı hedefleyen gençlere yönelik çeşitli eğitim programlarıyla kapılarını açtı.

Sanat ve Akademik Gelişim Aynı Çatı Altında

Pusula Maraş Yaz Akademileri kapsamında hüsn-i hat, tezhip ve etkili hızlı okuma kurslarında eğitimler başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Pınarbaşı Millet Konağı ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere teorik ve uygulamalı dersler veriliyor. Hüsn-i hat ve tezhip eğitimlerinde katılımcılar, Türk-İslam sanatlarının en önemli dallarından olan geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve uygulama imkânı bulurken; etkili hızlı okuma kursunda ise özellikle YKS ve KPSS’ye hazırlanan gençlerin okuma hızlarını, anlama becerilerini ve zaman yönetimlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

“Sınavlarda Zaman Yönetimine Katkı Sağlayacak”

Etkili hızlı okuma eğitmeni Meltem Karsatar, kursun özellikle sınav hazırlık sürecindeki öğrenciler için önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, “YKS ve KPSS öğrencilerinin sınavda en çok ihtiyaç duyduğu becerilerden biri hızlı ve doğru okumadır. Bu eğitimlerle öğrencilerimizin hem okuma hızlarını hem de okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece zaman yönetimini daha verimli kullanabilecek ve sınav performanslarına önemli katkı sağlayabilecekler” ifadelerini kullandı.

Gençlerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Kursa katılan öğrenciler de eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. KPSS’ye hazırlandığını belirten İlker Çay, hızlı okuma eğitiminin sınav sürecinde kendisine önemli avantaj sağlayacağını ifade ederek, “KPSS’ye hazırlanıyorum. Sınavda zaman yönetimi açısından katkı sağlamak için Pusula Maraş’ın bu eğitimine katılıyorum. Hızlı ve etkili okuma becerimi geliştirerek sınavda çok daha iyi puan alacağıma inanıyorum. Bu imkânı sunan Büyükşehir Belediyemize ve Pusula Maraş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.