Kahramanmaraş'ta Fırınlar Yakın Takipte

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda şehir merkezinde faaliyet gösteren ekmek ve unlu mamul üreticilerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Hijyen ve Üretim Standartları Denetlendi

Ekipler, fırınlarda üretimden satışa kadar tüm süreci mercek altına aldı.

Denetimlerde;

Üretim alanlarının hijyen durumu,

Kullanılan hammaddelerin uygunluğu,

Ekmek ve unlu mamullerin gramajları,

Fiyat etiketleri,

Depolama koşulları,

Üretim ekipmanlarının temizliği,

Çalışanların hijyen kurallarına uyumu

ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

Amaç Güvenilir Gıda Tüketimini Sağlamak

Yetkililer, yapılan denetimlerin temel amacının vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçilmesi ve tüketici haklarının korunması için gerekli kontrollerin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Denetimler Düzenli Olarak Sürecek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehir genelindeki gıda işletmelerine yönelik kontrollerin belirli periyotlarla devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasının öncelikli hedef olduğu ifade edildi.