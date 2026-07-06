Kahramanmaraş’ta müzik öğretmeni olarak Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan Zeynep Temirci ile Türkçe öğretmeni olarak Osmaniye’de görev yapan Bahadır Bikirli hayatlarını muhteşem bir düğünle birleştirdi.

Çiftin nikâhını Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş kıydı.

Aileleri, yakınları ve davetlilerin şahitlik ettiği düğünde duygu dolu anlar yaşandı.

Sevginin hiçbir engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne seren genç çift, eğitimci kimlikleriyle öğrencilerine örnek olurken, kurdukları yuva ile de azmin, umudun ve sevginin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Nikâh töreninin ardından açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çiftin mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hayatlarını sevgiyle birleştiren kıymetli görme engelli kardeşlerimiz Zeynep Temirci ve Bahadır Bikirli’nin en özel anlarına şahitlik ederek nikâhlarını kıymanın mutluluğunu yaşadık. Sevginin hiçbir engel tanımadığını bir kez daha gösteren bu güzel birlikteliğin ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Rabbim muhabbetlerini daim, yuvalarını bereketli eylesin. Bir ömür boyu aynı sevgiyle, aynı umutla ve aynı mutlulukla yürümelerini temenni ediyorum. Allah mesut etsin.” dedi.

Davetlilerin alkışları ve duaları eşliğinde dünyaevine giren Zeynep Temirci ile Bahadır Bikirli’nin mutluluğu gece boyunca yüzlerden okunurken, düğün töreni sevgi, umut ve dayanışmanın en anlamlı tablolarından birine dönüştü.