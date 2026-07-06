Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen asfalt çalışmaları kapsamında, merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamalarla ulaşım ağı modernize edilmeye devam ediyor.

2 Ayda 80 Kilometrelik Yol Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs ayı başında başlatılan asfalt seferberliği kapsamında geride kalan iki aylık süreçte toplam 80 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan ve ulaşım standardı düşük olan cadde ve sokaklar sıcak asfaltla yenilenirken, yollar daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getiriliyor. Şehir genelinde planlı şekilde sürdürülen çalışmalarla hem şehir merkezinde hem de ilçelerde ulaşım kalitesinin artırılması hedeflenirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

6 – 12 Temmuz’da 22 Farklı Noktada Çalışma

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan çalışma programı doğrultusunda, 6 – 12 Temmuz tarihleri arasında şehir genelinde toplam 22 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ekipler, belirlenen program kapsamında mahallelerde bulunan cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcayarak yolları modern ulaşım standartlarına kavuşturacak.

Dulkadiroğlu’nda Üç Mahallede Yoğun Mesai

Haftalık program kapsamında asfalt çalışmalarının önemli bölümü Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilecek. Aslanbey Mahalles,’nde 7005, 7007, 7009, 7014, 7020 ve 7022’nci sokaklarda sıcak asfalt serimi yapılacak. Bahçelievler Mahallesi’nde ise 90003, 90005, 90007, 90009, 90015, 90016 ve 90018’inci sokaklar sıcak asfaltla buluşturulacak. Genç Osman Mahallesi’nde de 30003, 30005, 30006, 30007, 30008, 30009 ve 30011’inci sokaklarda asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek.

Onikişubat ve Türkoğlu da Programda Yer Alıyor

Asfalt programı kapsamında Onikişubat Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Garbi Sokak’ta da sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Türkoğlu’nda ise Gaziler Mahallesi Derebaşı Sokak, ekiplerin çalışma gerçekleştireceği adreslerden biri olacak.