Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı başarılı ev sahipliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 4 – 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Turnuvası, dünyanın dört bir yanından sporcuları Kahramanmaraş’ta buluşturacak.

27 farklı ülkeden 175 profesyonel sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen lansmana; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Veysel Gülmez ile basın mensupları katıldı.

27 Ülkeden 175 Profesyonel Sporcu Pedal Çevirecek

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Veysel Gülmez, dört gün sürecek organizasyona ilişkin teknik bilgiler paylaşarak yarışın etapları ve katılımcı profili hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Amerika, Etiyopya, Japonya, Ruanda, Polonya, Almanya, Hollanda, Güney Afrika, Endonezya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Avustralya, Slovakya, İspanya, Kanada, Kamerun, Kolombiya, Çekya, Estonya, İran, Kazakistan, Venezuela, Eritre, Malezya ve Özbekistan’dan profesyonel bisikletçiler mücadele edecek.

“Kahramanmaraş Uluslararası Organizasyonlarda Başarısını Kanıtladı”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kahramanmaraş’ın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı uluslararası bisiklet organizasyonlarında önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirtti. Müftüoğlu, “Kahramanmaraş, bundan önce de birçok kez uluslararası bisiklet turnuvalarına ev sahipliği yaptı. Bu ev sahipliklerinin de çok başarılı bir şekilde üstesinden geldi. Hem ülkemizin hem de dünyanın pek çok yerinden gelen sporcular Kahramanmaraş parkurlarını çok beğeniyor. İnşallah Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle çok büyük bir organizasyona daha imza atacağız. Bisiklet sporuna sağladığı destekler ve ev sahiplikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Spor Turizminde Güçlü Bir Vizyon Ortaya Koyuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Kahramanmaraş’ın son yıllarda spor turizmi alanında önemli bir vizyon ortaya koyduğunu ifade ederek, düzenlenecek organizasyonun bu hedef doğrultusunda büyük önem taşıdığını söyledi. Atalar, “Kahramanmaraş son yıllarda sadece kültür, sanat ve gastronomi alanında değil; spor turizmi alanında da güçlü bir vizyon ortaya koymaktadır. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz uluslararası bisiklet organizasyonu da bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Daha önce de farklı vesilelerle bisiklet şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz organizasyon ise Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuları, teknik ekipleri, yöneticileri ve medya temsilcilerini şehrimizde ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Bisiklet Yarışları Aynı Zamanda Şehirlerin Tanıtım Rotasıdır”

Bisiklet organizasyonlarının yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını vurgulayan Atalar, yarışların geçtiği güzergâhların şehirlerin tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirtti. Serdar Atalar, “Bisiklet sporunun diğer branşlardan farklı bir özelliği vardır. Yarışlar yalnızca bir parkurda gerçekleşmez; geçtiği her ilçe, her doğal güzellik ve kültürel değer dünyaya tanıtılır. Sporcuların kat ettiği yollar aynı zamanda şehirlerin tanıtım rotalarına dönüşür. Dünyada birçok ülke bisiklet organizasyonlarını sadece sportif faaliyet olarak değil, turizm, tanıtım, ekonomi ve şehir markalaşması açısından stratejik yatırımlar olarak değerlendirmektedir. Fransa’nın Tour de France, İtalya’nın Giro d’Italia ve İspanya’nın Vuelta organizasyonları bunun en önemli örnekleridir. Biz de Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini, dağlarını, yaylalarını, vadilerini ve kültürel mirasını spor aracılığıyla dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef Spor Turizminin Önemli Merkezlerinden Biri Olmak

Kahramanmaraş’ın yüksek rakımlı bölgeleri, uzun parkurlara elverişli coğrafyası, temiz havası ve dört mevsim spor yapılabilen iklimiyle bisiklet sporunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Atalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini belirtti. Atalar, “Önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ederek şehrimizi spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu organizasyonun şehrimizin tanıtımına, turizmine, ekonomisine ve spor kültürüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kahramanmaraş’ta gerçekleştireceğimiz bu büyük organizasyonun ülkemize ve spor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dört Gün Boyunca Dört Zorlu Etap

Uluslararası Bisiklet Turnuvası, dört gün boyunca Kahramanmaraş’ın farklı ilçeleri ve doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilecek etaplarla sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. 4 Ağustos Salı günü; 128 kilometrelik KAFUM – Türkoğlu – Beyoğlu – Demirciler – Kapıçam – Ali Kayası etabı koşulacak. 5 Ağustos Çarşamba günü; 118 kilometrelik KAFUM – Türkoğlu – Narlı – Pazarcık – KAFUM etabı kat edilecek. 6 Ağustos Perşembe günü; 145 kilometrelik Eshab-ı Kehf – Afşin – Göksun – Andırın – Başkonuş etabı geçilecek. 7 Ağustos Cuma günü ise; 114 kilometrelik Yeşilgöz – İmran Kılıç Köprüsü – Kılılı – Kapıçam – KAFUM etabıyla organizasyon sona erecek. Dört gün boyunca yüzlerce kilometrelik parkurlarda pedal çevirecek profesyonel sporcular, hem kıyasıya mücadele edecek hem de Kahramanmaraş’ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası arenaya taşıyacak. Organizasyonun, şehrin spor turizmi vizyonuna katkı sunmasının yanı sıra uluslararası tanıtımına ve ekonomik hareketliliğine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.