Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. ile S.K., akşam saatlerinde birlikte alkol aldıktan sonra aynı evde kaldı.

Sabah uyandığında arkadaşını kaldırmak isteyen M.K., S.K.'nin tepki vermediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, hayatını kaybeden kişinin yanında yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile sahte içki olduğu değerlendirilen pet şişeler bulunduğu öğrenildi.

S.K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İfadesine başvurulan M.K., akşam saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, sabah uyandığında arkadaşını hareketsiz halde bulduğunu ve bunun üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Olayın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve toksikolojik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.