KAHRAMANMARAŞ’TA DOA SİSTEMİ RESMEN HAYATA GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, Kahramanmaraş’ta da aktif hale geldi.

Sistemle birlikte vatandaşlar artık içecek şişelerini çöpe atmak yerine iade noktalarına götürerek geri dönüşüme kazandırabiliyor.

HER AMBALAJ BAŞINA 1 TL TEŞVİK

DOA sistemi kapsamında:

Plastik şişeler

Cam ambalajlar

Alüminyum kutular

iade edildiğinde vatandaşlara her bir ambalaj için 1 TL ödeme yapılıyor.

Ödemeler DOA mobil uygulaması üzerinden dijital cüzdana aktarılıyor ve buradan banka hesabına çekilebiliyor veya alışverişte kullanılabiliyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA İADE NOKTALARI BELİRLENDİ

Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde vatandaşların kullanımına açılan iade noktaları şöyle:

🟢 Onikişubat

A101 F894 Kampüs – Avşar Mah. Batı Çevre Yolu Bulvarı No:251/U

Migros Haydar Bey Mah. – Yirmiikigün Mah. Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Cd. No:45/B

BİM Turgut Özal – Maarif Mah. Turgut Özal Bulvarı

🟢 Dulkadiroğlu

BİM 100. Yıl – Menderes Mah. Cahit Zarifoğlu Cd. No:47/1

A101 Diş Hastanesi – Mehmet Akif Mah. R.T.E. Bulvarı No:86/A

QR KODLA KOLAY İADE SİSTEMİ

Vatandaşlar DOA uygulamasını telefonlarına indirerek:

QR kod oluşturuyor

İade noktasına gidiyor

Görevliye kodu gösteriyor

Ambalaj bedeli anında dijital cüzdana yükleniyor

ÇEVRE VE EKONOMİYE ÇİFT KAZANÇ

DOA sistemiyle:

Plastik atıkların doğaya karışması önlenecek

Geri dönüşüm oranı artacak

Yerel ekonomiye katkı sağlanacak

Çevre kirliliği azalacak

Yetkililer sistemin ilerleyen dönemde mahalle ve köylere kadar yayılacağını belirtiyor.

Kahramanmaraş’ta başlayan DOA uygulaması, hem çevre bilincini artırmayı hem de vatandaşlara ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor. Sistem yaygınlaştıkça iade noktalarının sayısının da artırılması planlanıyor.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

https://doa.gov.tr/hangi-ambalajlar-iade-edilir