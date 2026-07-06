NATO Zirvesi İçin Özel 5 Liralık Hatıra Para Hazırlandı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi'ni ölümsüzleştirmek amacıyla özel tasarımlı 5 liralık hatıra madeni para hazırladı. İlk etapta basılan paralar tedavüle girerken, vatandaşlar bu özel parayı günlük alışverişlerinde de kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve NATO Logosu Yer Alıyor

Özel tasarımlı 5 liralık madeni paranın ön yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği tarih ile Ankara'yı simgeleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli bulunuyor. Arka yüzünde ise halen tedavülde bulunan standart 5 liralık madeni para tasarımı yer alıyor.

Toplam 500 Bin Adet Basılacak

Darphane tarafından ilk etapta 100 bin adet üretilen hatıra paranın, zirve süresince 400 bin adet daha basılması planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarı 500 bine ulaşacak.

Hem Hatıra Hem De Günlük Kullanım İçin

Yeni 5 liralık hatıra para yalnızca koleksiyon amacıyla değil, resmi tedavül parası olarak da kullanılabilecek. Böylece vatandaşlar, NATO Zirvesi anısına hazırlanan bu özel tasarımlı madeni parayı alışverişlerinde rahatlıkla kullanabilecek.