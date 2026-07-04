Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

İstanbul ve Trakya'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul ve Tekirdağ genelinde, Kırklareli'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yetkililer, yağışlarla birlikte;

Sel ve su baskınları,

Yıldırım düşmesi,

Ulaşımda aksamalar,

Kuvvetli rüzgar,

Yerel dolu yağışı

gibi olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kars'ta Heyelan Riski de Var

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Kars çevrelerinde görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, bölgede gece saatlerine kadar etkisini sürdürebilecek yağışların;

Sel,

Su baskını,

Yıldırım,

Dolu yağışı,

Heyelan

riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerini istedi.

Özellikle sürücülerin ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması, dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?

Meteoroloji'nin kullandığı sarı kod, hava durumunun potansiyel risk oluşturabileceğini ifade ediyor. Tahmin edilen meteorolojik olay olağan dışı olmamakla birlikte, etkilenmesi muhtemel faaliyetler açısından dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.