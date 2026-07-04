Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının ücretsiz veya indirimli sunduğu hizmetlerin kapsamı genişletilirken, tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir adım atıldı.

1 Milyon Kişi Ücretsiz Yararlanacak

Yeni düzenlemeye göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye kadar, herhangi bir sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz tedavi desteği verilecek.

Böylece SGK kapsamında olmayan vatandaşlar da sigara bırakma tedavisinden ücretsiz faydalanabilecek.

Hangi İlaçlar Ücretsiz Verilecek?

Uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve sağlık kuruluşlarına dağıtılan şu tedavi ürünleri ücretsiz olarak hastalara ulaştırılacak:

Nikotin Replasman Preparatları

Bupropion HCI içerikli ilaçlar

Vareniklin içerikli ilaçlar

Sitizin içerikli ilaçlar

İlaçlar, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara verilecek.

Sağlık Bakanlığı Yürütecek

Karar kapsamında ücretsiz ilaç desteğinin uygulanması ve koordinasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girerken, uygulamanın sigara kullanımının azaltılmasına ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.