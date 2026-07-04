Türk Ekiplerine Venezuela'dan Anlamlı Ödül

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde görev yapan yabancı arama kurtarma ekipleri için düzenlenen törende, çeşitli ülkelerden gelen ekip liderlerine "Venezuela Kahramanı" nişanını takdim etti.

Törene Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de katıldı.

TSK ve AFAD Temsilcileri Nişan Aldı

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e kahramanlık nişanı verildi.

Türk ekiplerinin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarındaki katkıları nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Kurtarma Köpekleri de Unutulmadı

Deprem enkazlarında kritik görev üstlenen Türk arama kurtarma ekiplerine ait 6 eğitimli köpek, "Venezuela'nın Kahraman Köpeği" nişanıyla ödüllendirildi.

Bu jest, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Teşekkür

Törende ayrıca Venezuela yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben hazırladığı teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.

Büyükelçi Karamanoğlu, Venezuela yönetiminin Türkiye'nin depremin ilk anından itibaren verdiği destekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini belirterek, teşekkür nişanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılacağını söyledi.

Türkiye'nin Desteği Takdir Topladı

Venezuela yönetimi, Türkiye'nin afetin ilk anından itibaren arama kurtarma ekipleri ve insani yardımlarıyla ülkenin yanında olduğunu vurgulayarak Türk halkına teşekkür etti.

Deprem sonrası uluslararası dayanışmanın simgesi haline gelen tören, Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluk mesajlarıyla sona erdi.