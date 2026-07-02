MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Aktürk, şunları aktardı:

"Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacaktır. Böylece Ay Yıldız Karargâhı; Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekât kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır."